近日大陸黑龍江省哈爾濱市近日傳出一起做愛做的事引起的群聚感染，而大陸網友找出他們的接觸史，畫出超扯的「傳播關係圖」！原來是一位從海外歸國的男子帶原病毒，進行性行為時傳染給對方，之後對方又繼續與他人有接觸，以致病毒擴散。

近日微博流傳一張新冠肺炎「傳播關係圖」，根據網友推理，一名從美國返回大陸的韓姓男子不知已感染新冠病毒，還約鄰居曹寒娜「啪啪」，導致對方被感染。

網友發文找出哈爾濱男接觸史。（圖／翻攝自微博）

曹寒娜事後又和正牌男友啪啪，再將新冠病毒傳染給他，就連曹母也不幸被感染。最扯的還在後頭，曹寒娜的正牌男友，另外還有「多名女朋友」，也都因和他啪啪而一一中鏢。

至於曹寒娜的母親被傳染之後，在不知情的情況下，和「老情人」男友啪啪，老情人事後又與朋友聚會，這些朋友回家後又傳染給父親、兄弟姊妹。這些人發病後到醫院看診，竟又感染了其他患者，短短2天內暴增10多例確診。

（圖／翻攝自微博）

消息一曝光，引起網友們留言，「最新科技，共享病毒」、「這劇情連日本A片都拍不出來」、「這疫調做的真詳細」、「比台灣八點檔劇情還要亂」、「死了都要愛」。

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(中時電子報)