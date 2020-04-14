新冠肺炎肆虐全球，全球確診病例目前已突破180萬例，其中超過10萬人死亡。針對疫情處理方式，世界衛生組織挨轟未盡責任，而秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）的作法與言論更是引起眾怒，美國總統川普也開炮表示該組織偏袒中國，揚言考慮停止對世衛組織提供資金支持。對此，譚德塞13日軟化態度回應，表示希望美國繼續向世衛提供資金，「美國才是世衛的最大貢獻國」。

美國總統川普日前在白宮疫情記者會上，表示世界衛生組織對於疫情的「錯誤判斷」，導致全球災難；此外，川普認為，美國每年提供給世界衛生組織的資金，比中國多上超過10倍，但世衛卻以中國為中心，偏袒中國，除了令他相當不滿，也對於美國民眾很不公平，因此考慮要砍掉每年提供世衛5億美金的預算。

對此，譚德塞13日放軟身段向美國喊話，希望美國繼續向WHO提供資金，稱美國與WHO雙方關係良好，希望能持續保持友好關係，更表示「美國才是實際上WHO的最大貢獻國。」

譚德塞態度軟化，讓批踢踢上的網友紛紛留言，「惹火美國人再道歉已經來不及了」、「要錢也要得太明顯了」、「笑死，現在知道誰才是真正的老大了！」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)