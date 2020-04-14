中央宣布15日起可網購4至8歲單款兒童口罩，北市議員張斯綱認為，兒童口罩尺寸不合問題讓家長宛如「開福袋」，買對碰運氣，建議中央授權北市教育局彙整兒童口罩數量、大小，統一向中央採購，再由國中小發放，確保學童都能拿到合適的口罩。

張斯綱指出，兒童口罩不僅每日分配數量不足，且經常排隊買到的是不合大小的口罩，兒童口罩分為幼兒款、小童、中童、大童款，每次排隊時，家長並不知道買到的是哪一種，許多家長反映，買口罩就像「開福袋」，只能碰運氣。

張斯綱表示，中央雖然宣布15日起民眾可網購兒童口罩，但兒童口罩尺寸有3種，一般家長根本不知道自家小孩最適合的口罩尺寸，若領到口罩發現尺寸不合，也無法更換。

他建議，可由國中小先以3種尺寸的口罩模型為學童丈量，確認數量、尺寸並收取費用後，統一向中央提報，再由學校發放，讓學童能確實拿到適合的口罩；倘若學校無法代購口罩，至少也可以替學童丈量口罩尺寸、協助配發，讓家長網購正確尺寸兒童口罩。

北市教育局主秘陳素惠表示，國中小老師已肩負教學及部分行政工作，若還要協助經手學童健保卡、口罩費用、量尺寸等，需要額外人力支援，建議讓民眾網購兒童口罩時，可以從3款兒童口罩尺寸擇一，學校可做為取貨地點，為防疫盡一分力。

(中時 )