嘉義縣打算與中科院共同爭取設無人機產業園區和台灣第一所國家級無人機學院。（中科院提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣成功爭取到中科院航太園區落腳民雄鄉，現縣長翁章梁打算再爭取設無人機產業園區和台灣第一所國家級無人機學院，初步已與中科院洽談過，希望兩方能攜手向交通部爭取在航太園區設無人機產業園區，搭配無人機學院成立，讓嘉縣一舉躍升為台灣無人機尖端科技重鎮。

中科院配合國機國造政策，在全國覓地籌建引擎及航太零組件研發測試基地，翁章梁2019年親自拜會中科院院長杲中興積極爭取，最後確定落腳民雄鄉，因交通部去年12月23日舉辦全國交通科技產業會議，會中提出「交通科技產業政策白皮書草案」，將成立國家級無人機研發測試驗證中心，讓縣府決定打鐵趁熱，研擬和中科院攜手合作，在航太園區內設無人機產業園區。

翁章梁指出，無人機應用廣泛，除了研發科技技術，人才培養更是推動產業發展的重要關鍵因素，縣府將研議與中科院將合作，籌畫全國第一所「無人機學院」，結合中科院無人機研發專業人才、各研究法人能量及周邊大學師資，進行無人機研發，以及專業人才的教育訓練與養成，推展產、學、研跨界合作模式，共同推動及建構新型生產及應用服務產業。

(中時 )