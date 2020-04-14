疫情延燒，連帶影響民眾出門看房意願，但剛性購屋需求不滅，買方轉而線上看房，根據數字科技統計，第一季網路新建案點閱數破2600萬次創新高，而新推案情形，可說是「北溫中火南平」，業者分析，第一季新案議價率落在1成上下，可見疫情影響建商轉念不再迷信過高開價，定價切合真實行情，盼望盡快成交。

根據數字科技(5287)旗下的591新建案調查，全台總銷破3400億元、近3萬戶的量體，依舊維持高水位，第一季案場來人狀況深受疫情發展牽連，整體來人略為下跌，但購屋剛性需求還在，拉抬線上看房熱度。根據統計今年第一季591新建案點閱數突破2600萬次，創歷史新高。

591新建案總編輯李忠哲表示，觀察第一季推案情形，在開價上面跟以往有所不同，在非常時期進場建商也採非常手段，全台Q1進場新案議價率約在11%，貼近市場行情，連以往喜歡開高追高的台北市新案，議價率約1成，就是不希望過高開價嚇走現今還願意出門看屋的「真」買方。

各縣市第一季進場新案表現不一，台北市大樓產品平均開價破百萬，指標建案均規劃2~4房產品，坪數規劃多元，此時進場不只瞄準首購族，對於因疫情滯台高資產族群也有所選擇置產及換屋；而新北市大量體個案落在新店央北重劃區，包括大陸、潤泰等知名建商因對於品牌知名度有信心，不畏疫情勇敢推案。

第一季新案議價率最高的縣市為桃園市，約13%，近期推案集中在像是龜山、中路等重劃區，然而連已少有素地藝文特區也有上市建商麗寶機構推出「麗晶花園廣場」總銷百億元，近2千坪基地，規劃純3房產品，吸引首換族。

台中第一季表現亮眼，約750億元的總銷及近6千戶的量體，堪稱六都之最，看似沒受到疫情影響，李忠哲指出，主因是今年底即將完工的捷運綠線，為台中市首條捷運線，建設利多加持建商信心在沿線推案，像是在地建商坤聯發建設在捷運櫻花文心站旁推出「坤聯發西屯匯」，北屯機捷特區則有寶佳機構櫻花建設的「櫻花巨人」進場，2~4房產品切和目前該區主力產品。

南部房市也對疫情變化相對樂觀，房市算穩定發展，第一季台南、高雄推案總戶數都有破4千戶量體，台南有遠雄建設及高雄建商泰嘉建設分別在北區、安南區推案，高雄推案更是精彩，產品多元，精華市區小宅及地上權產品都進場，位於河堤社區的地上權「河堤世界」低總價策略加上地段稀有，吸引許多小資族。

(中時電子報)