怪阿伯朝台南市歸仁區公所丟擲裝有蛇的紗網。（讀者提供）

台南市歸仁區公所14日出現1名怪阿伯，不知何故先在廣場碎碎念，再朝公所門口丟擲2個各裝1條蛇的紗網後，騎機車揚長而去，怪異行徑嚇壞公所員工。市府農業局初步檢視，發現這2條蛇都沒有毒性；警方循線逮獲涉案的許姓男子，全案訊後依恐嚇罪嫌送辦。

許某供稱，丟蛇係因對歸仁區公所不滿，也是要讓公所知道他的厲害。警方會同農業局及消防局前往許某家中勘查，又再發現1條黑眉錦蛇及3條錦蛇。鑑於黑眉錦蛇屬保育類蛇種，除由農業局當場沒收，還將依動保法裁罰。

今天上午10點15分左右，這名怪阿伯騎機車抵達歸仁區公所，站在門口的公所女職員上前詢問要辦什麼業務時，對方竟然先在原地碎念，隨即朝階梯旁的花台，丟出1個裝有1條蛇的紗網。

怪阿伯的舉動，嚇得女職員後退，男同事見狀出來了解，阿伯又朝階梯平台，再丟出第2個裝有1條蛇的紗網，之後更聲稱「車上還有」、「要去丟別的地方」，隨即騎車離去，整個過程大約7分鐘。

事後，歸仁區長柳世雄通報市府農業局派員前來處理，經初步檢視，發現分別是沒有毒性的錦蛇及臭青母。

(中時 )