肆虐全球的新冠病毒起源至今仍眾說紛紜，但根據最近英劍橋大學研究報告指出，當初在武漢引起新冠肺炎疫情的病毒，其實早已突變，讓外界改觀「病毒起於武漢」的看法，引起討論。對此，該篇研究第一作者、劍橋大學遺傳學家佛斯特表示，新冠肺炎的首例感染病例可能是由蝙蝠傳給人，時間比去年年底武漢疫情爆發還要早，故當時從武漢採樣的病毒基因組不能準確證明病毒起源。

CGTN獨家專訪劍橋大學新冠病毒變種報告第一作者：沒有證據表明新冠病毒起源於武漢。

佛斯特（Peter Forster）於8日在《美國科學院院報》（PNAS）發表「新冠病毒基因的種系發生學網路分析」（Phylogenetic network analysis of SARS-CoV-2 genomes）的一文中指出，研究人員分析了自2019年12月24日至2020年3月4日期間從世界各地採集的160個新冠病毒基因組的數據，發現了三個主要新冠病毒變體，並根據氨基酸變化不同將其命名為A、B和C型。

研究指出，其中A型病毒與蝙蝠及穿山甲體內發現的冠狀病毒最為接近，為原始病毒類型，B型衍生自A型，C型衍生自B型。此外，三類變體在全球的分佈範圍不同，差異極大。A和C型多發現於歐洲人和美國人中，B型是東亞最常見的類型。

佛斯特接受陸媒《中國環球電視網》（CGTV）專訪時表示：「從蝙蝠身上發現的冠狀病毒，也就是我們所說的A型病毒，就是感染人類的原始病毒；它經過突變形成了B型病毒，也就是武漢疫情明顯時首先被發現的一個基因組」。

佛斯特進一步解釋，研究人員當時誤以為B是原始病毒，這是可以理解的，但事實並非如此，A型才是原始病毒，當時在武漢只是少數，不過B型之後成為了武漢疫情爆發期間最主要病毒類型，並且進一步突變成C型，而目前在大陸疫情爆發的早期階段還沒有發現C型病毒，而是在陸境外發現，如新加坡。

佛斯特表示，首起傳染病例可能在2019年9月13日至12月7日之間由蝙蝠傳到人，因此2019年12月24日從武漢採樣的病毒基因組根本不能準確指出疾病的起源。

佛斯特還說，現在應該考慮的是，最早進入數據資料庫的基因組不一定就是疾病的起源，並表示如果一開始先從蘇格蘭人中取樣本，那麼很明顯蘇格蘭看起來就是病毒起源地，這不是一個合理的研究方法。

佛斯特指出，第一份樣本是大陸研究人員在2019年12月24日，也就是2019年平安夜在武漢取樣的，而在篇刊登PNAS的研究中已經梳整了A、B、C三種病毒類型，現在可以更好進行下一步研究，可以準確地將病毒的突變率應用在我們的演化樹上，並算出病毒爆發的時間

佛斯特表示，研究人員發現首次感染可能是由蝙蝠傳到人的時間是發生在2019年9月13日至12月7日，在這段期間內有95%信賴區間；換句話說，在去年9月13日至12月7日之後，蝙蝠傳染人類的機率只有5%，「所以在去年平安夜採取的樣本，根本不能準確告訴人們疾病來源」。

(中時電子報)