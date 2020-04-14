前台北市原住民事務委員會主委陳士章，因於2017年負責處理1項原住民智慧創作保護的勞務招標案，涉嫌將招標條件等資訊洩露給業者，涉及洩密，台北地檢署14日指揮廉政署兵分5路搜索，並約談陳士章及陳姓業者2人到案。
陳士章在北市原委會主委的時間不長，曾被媒體爆料捲入性騷擾疑雲，事後陳士章擔任時代力量立委高潞．以用辦公室主任，也被媒體爆料2人過從甚密，去年傳聞2人在立法院樓梯間發生激烈爭吵，但當時高潞‧以用否認該人是陳士章。
檢廉據報，陳士章2017年間擔任北市原委會主委期間，負責「原住民族智慧創作保護專案管理計畫」的勞務採購案，卻違反政府採購法規定，事先將招標條件等資訊，洩漏給碁石國際智權公司陳姓負責人。
碁石公司事先獲取招標資訊後，即參與競標，但因該項標案沒有廠商通過評選，因此廢標。
檢廉今搜索5處地點，並以洩密案涉嫌人身分約談陳士章到案，另傳喚陳姓業者作證。
(中時 )
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