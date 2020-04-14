照南國小新舍外形亮麗設計，出自邱廷岳構想。〔謝明俊攝〕

照南國小新校舍前方溜滑梯，是出自邱廷岳構想。〔謝明俊攝〕

邱廷岳回娘家參加新校舍啟用，心中感受良多。〔謝明俊攝〕

竹南照南國小新建校舍啟用

苗栗縣政府新任教育處長邱廷岳，原本擔任照南國小校長長達7年，14日新啟用的西北側校舍就是在他任內設計發包，新校舍前方最特殊的磨石子溜滑梯就是出自他的構想，以保留照南校友的回憶，他對照南有深厚的感情，因此在出席啟用典禮時，心中格外有一份欣慰。

3月24日剛接任苗栗縣政府教育處長的邱廷岳，是苗栗教育界老兵，也是苗栗國小校長公推的校長聯誼會會長，曾任多所國小校長，7年前，他接任全苗栗最大的國小─照南國小，由於苗栗縣規定國小校長任期以8年為上限，邱廷岳離65歲屆齡退休還有2、3年，他一度為了照南國小校長任期屆滿後的去處，多所考慮。

但最在此時，原教育處長徐永鴻因屆齡退休，苗栗縣長徐耀昌多方考量下，決定禮聘辦學經驗富的邱廷岳出馬接下重擔，邱廷岳自認對苗栗教育仍有非常強烈的使命感下，同意接任教育處長，也是苗栗縣多年來首位由國小校長出任的教育處長。

邱廷岳在照南國小7年，對學校種下深厚的情誼，西北側舊校舍決定要拆除改建時，邱廷岳在設計階段就費了很多心思，與建築師多方討論規畫。其中舊校舍前方，原本有一個大象造型的磨石子溜滑梯，是許多照南國小畢業生的回憶，邱廷岳想要保留這個大家的回憶，最後決定將新校舍前方樓梯的最後一段，造成磨石子的溜滑梯，這個特殊設計，讓學童們多了一份驚奇。

另外，邱廷岳對以往許多學校新建校舍的外觀，設計偏向保守，他為了要打造一個與以往不同，更有活力朝氣的新校舍，決定採取亮麗的彩色外梁，新校舍外形完成後，也引來許多家長的稱讚。

新校舍在邱廷岳任內設計發包，他原想能在任內主持啟用，卻沒想提早離開學校昇任教育處長，因此，他14日上午參加啟用典禮致詞時，還特別自嘲已不是主人，不敢大聲講話，邱廷岳並且不忘向徐耀昌縣長爭取經費整修學校操場跑道等，對學校用心情深，讓全體在場人士熱烈鼓掌肯定。

(中時 )