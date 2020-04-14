新竹縣新湖警分局轄下湖鏡派出所警方13日巡邏時，民眾報案一台逆向、顏色鮮明車子，且該車在新豐、湖口一帶犯下多起案件，警方立即圍捕，過程卻遭駕駛衝撞，並輾過副所長徐明璁的腳，另名員警簡呈達當下立即開槍喝止，其中一槍射中吳姓男駕駛手臂，幸無生命危險，全案仍在追查。
這起事件發生在13日下午，民眾向警方檢舉，一輛桃紅色汽車逆向停在湖新路上，警方在現場確認，此車在新豐、湖口一帶犯下多起案件，因此上前盤查，未料當時在車上的34歲吳姓男子抗拒盤查，並企圖開車逃離現場，過程輾過徐明璁的的右腳，所幸就醫後無大礙。
為了避免吳男擴大傷害，簡呈達當下朝車子連開5槍，未料其中一槍擊中吳男的右手臂，當吳男停止動作，警方立即上前逮捕，並將吳男送醫治療，幸好沒有生命危險。警方也請鑑識人員到場採證，並調閱相關畫面，還原案情，也追查吳男是否有涉及其他案件。
＃開槍 ＃輾腳 ＃新湖
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。