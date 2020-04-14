吳男所駕駛的車輛，疑涉入多起刑案。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣新湖警分局轄下湖鏡派出所警方13日巡邏時，民眾報案一台逆向、顏色鮮明車子，且該車在新豐、湖口一帶犯下多起案件，警方立即圍捕，過程卻遭駕駛衝撞，並輾過副所長徐明璁的腳，另名員警簡呈達當下立即開槍喝止，其中一槍射中吳姓男駕駛手臂，幸無生命危險，全案仍在追查。

這起事件發生在13日下午，民眾向警方檢舉，一輛桃紅色汽車逆向停在湖新路上，警方在現場確認，此車在新豐、湖口一帶犯下多起案件，因此上前盤查，未料當時在車上的34歲吳姓男子抗拒盤查，並企圖開車逃離現場，過程輾過徐明璁的的右腳，所幸就醫後無大礙。

為了避免吳男擴大傷害，簡呈達當下朝車子連開5槍，未料其中一槍擊中吳男的右手臂，當吳男停止動作，警方立即上前逮捕，並將吳男送醫治療，幸好沒有生命危險。警方也請鑑識人員到場採證，並調閱相關畫面，還原案情，也追查吳男是否有涉及其他案件。

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(中時 )