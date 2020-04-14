各縣市政府廣設國民運動中心推廣運動風氣，有民眾投訴，平鎮國民運動中心涉嫌違法聘請未具合格執照救生員，且違法時間長達1年，他向市府市政信箱陳情，卻得到查無違法回覆，但對照泳池內部班表，確實有2名救生員未在合格救生員名單內，質疑市府是否與委外廠商掛勾，罔顧民眾安全。

桃園市議員黃敬平接獲民眾檢舉此違法案，他說，民眾在市府委外經營的國民運動中心游泳，原本是追求健康安全與休閒，卻因無合格救生員陪伴監控，生命安全只能自求多福。

黃敬平說，接獲檢舉向主管機關體育局查證後發現，平鎮國民運動中心合格救生員名單僅有7位，而現場執勤班表卻有9位，另外2位吳姓、劉姓不具有救生員資格但實際擔任救人防溺工作，一位受雇時間自108年4月開館後迄今，一位則起聘自108年10月。

體育局表示，13日前往平鎮國民運動中心，查證游泳池合格救生員現有7人，投訴民眾所指的另2名未符合資格救生員，經查是因為救生員證過期未依規定回訓，且2人已經離職。

體育局強調，場館安全由業者負責，體育局為督導單位，已要求平鎮國民運動中心業者限期改善，若再犯屬於違約，將影響績效考評。

(中時 )