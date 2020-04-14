遠航董事長張綱維因違法《民航法》被台北地檢署約談，並被限制出境、住居遭甚至被裁准羈押禁見，遠航停飛風波愈鬧愈大，就連遠航向合庫借款約24.5億元的不動產擔保品也被放大檢視；在20幾億元擔保品中，竟多達6成是位於淡水「小坪頂」的爛尾樓，究竟小坪頂在哪裡？為什麼有那麼多爛尾樓？背後究竟有什麼樣的故事背景？

從登輝大道右轉坪頂路直走，大約10多分鐘車程就會抵達小坪頂。小坪頂曾有8家建商在此推案，最後卻面臨倒閉命運，因此被戲稱為「八卦山」。遠航董事長張綱維，早年靠處理不良債權起家，後來整合小坪頂套牢建商共10萬多坪土地，在2007年推出規模達200億元「環遊郡」建案，打響了名號；小坪頂還有中國大陸萬通集團創始人馮侖投資的「萬通台北2011」，因近3成買家具有大陸身分，在當地也被稱為山上「大陸村」。

張綱維在淡水小坪頂推出環遊郡建案，買氣不如預期，後來以105戶為抵押品，向合庫貸款，日前已被法院裁定擇期拍賣。（圖／報系資料照）

小坪頂生活機能不便，距離台北市中心車程至少1小時，因為地理位置緣故，經常是淒風苦雨的天氣，但過去卻有知名的台鳳、長谷、東隆五金等8家建商不畏地段不佳在此開發，都無功而返；其中，台鳳、東隆五金等更曾出現過嚴重的財務問題，甚至歷經重整命運，「八卦山」的威力不逕而走。

隨後張鋼維的樺福建設買下不良債權，整合成案量200億元的環遊郡，還請來藝人關之琳代言，但遠航出事後，環遊郡的剩餘資產早被扣押，而萬通控股董事長馮侖在台灣的第1個豪宅推案「萬通台北2011」也選在淡水小坪頂，當時原本卡在陸資不能過戶，後來政府開了陸資買房途徑，讓「萬通台北2011」得以銷售給陸客。

大陸地產大亨馮侖「萬通台北2011」。（圖／報系資料照）

根據台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，小坪頂在市場上著名的建案包括「天境360」和「萬通台北2011」。萬通台北是開放陸資來台後第1個陸資推案，馮侖原本鎖定大陸富豪，不過因近4成買家為陸資，2015年內政部以「同社區陸資買方僅能占總戶數10%」為由，拒絕44名大陸買家過戶，經過跨海訴願後，2017年才完成過戶。

萬通集團董事局主席馮侖。（圖／報系資料照）

不過冗長的過程等於向大陸買家澆下一盆冷水，「萬通台北2011」交易量從2015年108戶，近年銳減，2018年有16戶，2019年剩4筆交易，2019年11月頂樓成交，新買家以5140萬，買下29樓，共92.9坪，不過相較多數豪宅頂樓交易創高單價，該筆單價僅55.3萬，還比2019年初25樓的59.3萬略低6.7％，和2016年21樓的最高單價72.1萬相較，跌幅更達23％，似乎少了陸資撐盤，淡水小坪頂豪宅身價下滑。

八卦山威力終究勢不可擋，張綱維因遠航案被收押，而萬通在小坪頂的推案也跌價超過2成，魔咒繼續發威中，八卦山邁向第9「掛」。

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(中時電子報)