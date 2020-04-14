雖然美國西太平洋的第七艦隊，目前處於航空母艦缺席狀態，但是演訓沒有停止，美國海軍第31遠征部隊與日本海上自衛隊在東海與菲律賓海進行一系列演訓。

美軍太平洋艦隊司令部(Commander, U.S. Pacific Fleet)表示，4月9日至11日，美利堅號兩棲攻擊艦(USS America, LHA-6)，與日本海上自衛隊（JMSDF）的「曙」號驅逐艦(JS Akebono,DD 108)在菲律賓海與東海進行聯合演訓，旨在增雙方艦船之間的默契。

遠征打擊艦隊指揮官佛瑞德·W·卡徹(Fred Kacher)表示，很高興能與日本盟友一起在東海航行。上週則是在安達曼海(Andaman Sea ,也叫緬甸海)與吉福德號（USS Gabrielle Giffords,LCS-10）航行，都是維護印太地區的和平。

「在當今這個充滿挑戰的時代，我們和夥伴盟友，在極其重要印太地區，團結在一起是非常重要的。」

美國號和「曙」 在4月11日，進行海上補給的演訓，兩艘軍艦同時與艾利信號補給艦(USNS John Ericsson,T-AO 194)連接管線，進行燃料的運補工作。

MQ-8無人直升機在伍迪威廉斯號測試。(圖/美國海軍)

另外，美國海軍最新式的無人直升機MQ-8C，在遠征基地艦伍迪威廉斯號(USS Hershel "Woody" Williams,ESB-4 )完成操作測試。

伍迪威廉斯號是美軍第2艘的巨型遠征基地艦，它於2017年開始建造，造價約5億美元，於2020年3月7日正式就役。

(中時電子報)