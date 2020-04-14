今年國會選舉獲得百萬政黨票的時代力量，在台中也有所成長獲得13萬票。目前時代力量台中黨部除持續對市政問題發聲以外，並與黨籍立委合作擴大服務層面，從中央到地方都能監督。

簡嘉佑指出，台中是一個新興城市，近幾年越來越多人移居台中，人口更是突破280萬大關，當然也是時代力量扎根經營的重點地區。時代力量台中黨部在今年開始定期舉辦「NPC市民講堂」，找來各行各業的專家，探討更多台中人關心的大小事。

簡嘉佑表示「NPC市民講堂」的英文字NPC，發想靈感是時代力量的英文名稱是「New Power Party」，並且取自「New Power City」的縮寫，也表示時代力量希望台中不只是新的城市，更會成為一個有力量有Power的城市。

簡嘉佑強調，時代力量台中黨部為配合防疫順時中，減少群聚感染的風險，「NPC市民講堂」目前將以網路直播方式進行。第一場直播在4月15日週三晚上7點，邀請到興大環工系的莊秉潔教授，來談談台中人最苦惱也最關心的「空污」和「能源轉型」。

(中時 )