許多粉絲看到賈靜雯做出不科學姿勢紛紛感到驚奇。(圖/ 摘自臉書@賈靜雯AlyssaChia)

台灣戲劇一姐賈靜雯迷上瑜珈一段時間，近期因疫情關係在家的時間變多，也比較有時間靜下來做瑜珈；今(14)日辣媽賈靜雯在臉書曬出做瑜珈照片，開心有可愛小貓咪陪練，但她做出的不科學姿勢讓粉絲敲碗教學影片。

賈靜雯在臉書分享2張居家做瑜珈的照片，欣慰地表示，「瑜珈人生已好一段時間，喜歡身體越變越柔軟的感覺」，畫面中她倚靠著椅子倒立，整個人看起來相當輕盈，好身材也一覽無遺；而另一張照則看到她的愛貓在一旁，她笑說「還有一隻可愛的小助教陪伴」，最後鼓勵自己要堅持做瑜珈這件事。

不少粉絲看到照片都紛紛讚嘆她的好身材，「就是喜歡妳這樣健康美麗」、「超厲害，體態好美」、「線條超美的」、「好美的曲線」、「力與美，很修長」；也有一些人看到她做出不科學的倒立姿勢，敲碗求教學，「想知道，可以線上教嗎」、「可以有這個的影片嗎」。

(中時電子報)