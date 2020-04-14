《媽祖巡福》由擲筊揭開序幕，藉由筊杯開啟層層機關。(莊絢淳提供)

媽祖遶境為台灣的獨特文化，《媽祖巡福》也以動畫呈現其活潑遶鬧的氛圍。(莊絢淳提供)

投入動畫創作13年、曾製作威秀寶寶動畫的動畫導演莊絢淳，希望以《媽祖巡福》為世界帶來正向力量。(莊絢淳提供)

疫情席捲全球，讓大眾陷入沉重的低氣壓。但在動畫導演莊絢淳的短片《媽祖巡福》中，卻能得到媽祖帶來的正向力量。莊絢淳表示，去年世界動盪便未曾停歇，澳洲野火、亞洲大規模抗爭，到今年則是新冠肺炎肆虐全球，身為動畫師，能用作品為世界帶來力量，便是所能貢獻最大的努力。

莊絢淳表示，自己與動畫師黃宏翔抱著「為世界祈福」、「今年會更好」的想法，自年初開始合作製作《媽祖巡福》，「沒想到疫情在1月就開始失控，在大家都非常沮喪低迷的時刻，希望以動畫傳達溫暖與幸福，療癒別人並為黑暗帶來光芒。」

片中，一雙虔誠擲筊的手，揭開《媽祖巡福》序幕，落在層層機關上的筊杯，喚出笑容和藹的天上聖母，猶如明星登台，乘著神座緩緩上升，直通由眾人合力扛起的鑾轎，隨著音樂輕鬆搖擺。扛轎人大步行走，一旁還有人吹奏樂器，呈現熱鬧歡騰的遶境氣氛。

不見媽祖常見的紅、金服飾，莊絢淳以原木色妝點媽祖，希望更能彰顯作品初衷，「初衷是祈福的心意，當我們提到保佑、保護、關懷之類的形容詞，最先想到的會是母親，媽祖也像是大家的媽媽一樣，在天上保護大家，那種守護別人的心是很單純真摯的，無需過多色彩，原木色更能表達真實的情感。」

特別的是，全片宛如音樂盒設計的《媽祖巡福》，其實也蘊含莊絢淳與家人間的回憶，「我與2歲的兒子在年初經過一間木製音樂盒店，小小的音樂盒卻能讓他巴著玻璃不肯離開。我突然發現，在他的眼中，每個盒子應該就像擁有音樂的小世界，簡單卻足以使人快樂。這也正是作品想要傳達的、最簡單的幸福。」

莊絢淳畢業於台科大設計所，大學鑽研平面設計，投入動畫創作13年，曾製作威秀寶寶動畫，並陸續以《幻影眼珠》、《變身男孩》及《My Son NN》等作品，獲多項國際獎項。此回《媽祖巡福》也在日前獲得紐約電影金像獎最佳動畫。莊絢淳表示，期盼能透過作品，讓台灣特殊的媽祖遶境文化讓更多人知道。

(中時 )