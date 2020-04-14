新冠肺炎病毒席捲全球，2月10日即暫停兩岸「小三通」的金門，遭遇自17年前SARS疫情以來，百業蕭條的嚴峻景況。縣長楊鎮浯今（14）日下午宣布，地方娛樂稅全面減徵30％，並溯自1月15日生效，以協助業者度過難關。（李金生攝）

楊鎮浯要求縣稅務局在屬地方權責的地方稅方面，研擬減徵或延期、分期繳納措施。（李金生攝）

新冠肺炎病毒席捲全球，2月10日即暫停兩岸「小三通」的金門，遭遇自17年前SARS疫情以來，百業蕭條的嚴峻景況。縣長楊鎮浯今（14）日下午宣布，地方娛樂稅全面減徵30％，並溯自1月15日生效，以協助業者度過難關。在疫情趨緩，營收恢復以後，再由稅務局適時調回。

縣府表示，稅務局雖已在2月26日宣布，受疫情影響生意的娛樂業者，可申請核實調降娛樂稅，但因係屬被動申請減徵，且是自申請日依實際營業概況調降，楊鎮浯縣長認為在疫情未見緩和，市場經濟衝擊日益擴大下，應化被動為主動，才能真正做到苦民所苦，讓鄉親有感。

楊鎮浯以中央制定的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，施行期間係自1月15日起施行，指示稅務局在娛樂稅方面主動全面減徵30％，並溯自1月15日生效，1月至3月份已繳納娛樂稅者，將依程序辦理退稅。

縣府說明，楊鎮浯要求基於協助業者度過難關，在屬地方權責的地方稅方面，研擬減徵或延期、分期繳納措施。目前，該局已針對旅館業及餐廳業者，若受疫情影響，而需縮減營業規模，其樓層數申請停用期間，房屋稅由營業用稅率3％，調降為非住家非營業用稅率1.5％。在遊覽車及小客車租賃業之營業車輛使用牌照稅部分，也依中央的規定，本年度4月1日開徵的牌照稅僅需繳納半數。

另受這波疫情影響的紓困對象，若無法於繳納期間繳清稅捐，也可向稅務局申請延期或分期繳納，不受應納稅額多寡的限制，最長可延期1年或分期3年（36期）繳納。申請延期或分期繳納，得不受「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」第3條第3項規定之限制。

金門縣地方娛樂稅減徵30％。（縣府提供）

(中時 )