台南特色好麵熱銷，台南市農產運銷公司順應消費者需求，推出「麵麵俱到」整合箱。（劉秀芬攝）

台南農產運銷公司精選金鑽鳳梨禮盒，一箱4支裝，原價400元，現在只要320元。（劉秀芬攝）

新冠肺炎疫情延燒，民眾搶買泡麵，台南市長黃偉哲上月底趁機推銷台南好麵，推薦10款台南特色麵條，造成熱銷，台南市農產運銷公司順應消費者需求，推出「麵麵俱到」整合箱，一次就可買到10種各農會及小農生產的好麵。

台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，他們很早就決定推出麵麵俱到組合箱，但因部分特色麵供不應求，日前貨趕出來後才敢大力宣傳，而且宣傳一貼到網路沒1時就十幾張訂單，讓他們信心大增。

麵麵俱到整合箱內有鹽水意麵、關廟麵、左鎮芒果麵、官田菱角麵、白河蓮藕麵、仁德蘆薈麵、龍崎竹炭麵、善化芝麻麵、新市火龍果麵、大內酪梨籽麵等10種，可上台南農產運銷公司官網訂購，每箱原價2250元，4月底前訂購特價2000元免運，還送果乾脆片兩罐。

李芳林表示，從台南農產運銷公司官網訂購，可以省掉一一向不同農會訂購的麻煩，還可以省下運費；為服務不想一次買10包麵的消費者，官網上也有其他的組合包。

李芳林說，如果銷售反應良好，下月就會繼續推出，此次未列入的台南好麵，也會洽談上架，幫小農及在地農會拓展商機；公司也正與大賣場洽談，研議推出小包裝的「麵麵俱到」箱，雖然也許利潤不大，但至少能為台南特色農產增加曝光率與知名度。

此外，現正是鳳梨成熟季節，台南農產運銷公司也推出了季節限定的精選金鑽鳳梨禮盒，一箱4支裝，原價400元，現在訂購打8折，只要320元。

(中時 )