台師大日前由於有兩名學生確診，成為國內首例大學因疫情而全校停課；台師大14日發新聞稿表示，居家隔離及自主健康管理者於4／13期滿，首例學生也三採陰出院。

新聞稿指出，COVID-19疫情嚴峻，國立台灣師範大學於3月30日深夜接獲通知出現首例COVID-19確診學生，3月31日經過疾病管制署（CDC）疫調及環境評估後，匡列接觸者分別居家隔離及自主健康管理，4月13日期滿解除。

該校4月8日出現第二例確診（案380），是首例確診者（案322）的室友，案380自從3月31日即居家隔離，匡列的可能接觸者也同時於4月13日居家隔離或自主健康管理期滿。

台師大表示，3月30日出現首例確診學生後，立刻採取必要防範措施，將其上課教室、寢室及相關接觸區域清潔消毒，並於清明連假期間全校大消毒，4月6日至17日全校各系所改採遠距教學。首例確診學生症狀已顯著改善，三次病毒採檢皆顯示陰性，首例確診學生已於4月13日康復出院。

台師大表示，國內疫情尚未緩解，校方仍會持續警戒，定期消毒與清潔，盡力維護校園安全，一起守護台灣。

(旺報 )