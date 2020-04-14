新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（14日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增0例新冠肺炎本土確診個案。是自3／9以來暌違36天又再度0確診。截至目前為止，國內共累計393例確診，6例死亡，124人解除隔離。

◎兒童口罩明加入網購。實名制2.0第五期網購自4月15日起開始預訂，除原本成人口罩外，將試辦網購4-8歲小童立體口罩，民眾一樣透過Emask口罩預購系統預訂。另外，因成人購買兒童口罩比例過高，將恢復兒童口罩購買年齡限制，16（含）歲以下之健保卡才能購買兒童口罩。

◎歐美入境檢疫升級。自台灣時間4月18日零時起，入境民眾過去14天（4月4日零時起）如有歐洲、美洲地區旅遊史，登機前應主動出示符合居家檢疫條件的資料；三種人若同住者有65歲（含）以上長者、6歲（含）以下幼童、慢性疾病患者（如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等）、無專用房間（含專用衛浴設備）者，入境後應入住防疫旅館。

◎昨確診的案393，因長年旅居美國，但疑似發現自己出現新冠肺炎症狀後馬上搭機返台引發爭議。陳時中今天表示，為避免確診者成為國際人球，政府對於不管是不是本國人，基於人道互助立場都會給予協助。

◎交通部最新核定觀光局所提的第2波紓困補助計畫，即日起受理申請，相關文件已同步公告於觀光局官網。

(中時電子報)