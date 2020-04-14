威潤(6465)今(14)日舉辦法人說明會，由董事長湯潤闊親自主持，他表示，未來威潤營運將瞄準雙主軸並進，除車聯網市場，最新因為新冠肺炎疫情關係，也開始投入UVC一深紫外線滅菌產品，正式向外界宣告，威潤在此波疫情下依舊積極發掘新商機，充實公司產品深度和廣度。

湯潤闊表示，威潤長期深耕車用市場，後續除在車用後裝市場維持豐富產品線外，在前裝市場上，也可以直接和車廠對接，威潤已經從過去僅專注後裝市場轉向前裝市場，成為車聯網概念股，威潤過去被歸類為電子股，但威潤現在已經正式躍升為車聯網概念股，其產業特性其實有很大差異，先期必須面對長時間投入，研發能力也很重要，且開發完畢後要等待一段時間，但一旦進入量產，營收就會有2~3倍成長，可以類似是 「三年不開張、開張吃三年」，可以和生醫股一樣用本夢比角度切入。

湯潤闊表示，新冠肺炎疫情來勢洶洶，全球瘋防疫，讓當前世界處於一個危險狀況，許多大企業包括廣達(2382)、中鋼(2002)、鴻海(2317)以及金寶(2312)等都積極投入防疫領域，威潤也不落人後，湯潤闊今首度表示，威潤與日本一線UVC燈珠大廠合作，開發UVC一系列深紫外線滅菌產品，看準該商機相當龐大，首波段會以自有品牌為主，預計今年7月量產，未來會更廣泛延伸到各種應用情境，在各種特定用途上開發產品，威潤一定會秉持車聯網的高品質堅持，將其延伸到UVC產品，也看好第四季有機會對營運開始有貢獻，但現在處於投資初期階段，投入的金額不會很大，所以投資力道會循序漸進，會一步一步來。

威潤日前宣布，與信驊(5274)、勝捷光電以及友達(2409)共組大聯盟，搶灘車載視訊(Video Telematics)解決方案，瞄準北美、日本前裝及後裝車載視訊市場，其結合影像處理、AI以及邊緣運算等，研調機構也預估，到2025年前導入車載視訊的車隊管理解決方案將以每年25%的複合是成長率成長，湯潤闊也舉例說，將視訊帶入車載就好比當年台灣廠商宏達電(2498)將觸控帶入手機產業一般，創造產業新一輪的里程碑。

(時報資訊)