投資人對美國疫情的看法轉趨樂觀，在巨大的軋空行情驅動下，由半導體股與零售股領軍，周二日經225指數收盤大漲3.13%，為19,638.81點，創下逾1個月新高。日經波動率指數大跌11.9%，報37.48，創下3周新低。

東證一部指數收漲1.96%，為1433.51點，以零售股漲3.2%，海運股漲3.17%，以及服務類股漲3.05%，表現最佳。

分析師表示，部分投資人已看見觸底反彈的早期跡象，並押注未來6個月內將復甦。美國總統川普周一表示，其政府已接近完成重啟經濟的計畫。美國疫情最嚴重的紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）表示，他相信「最壞的情況已經過去」。

受隔夜費城半導體指數上漲1.4%激勵，半導體股走勢強勁，半導體材料公司勝高（Sumco）收漲5.5%，愛德萬測試勁揚6.4%，東京威力科創漲4%。

連鎖便利商店公司FamilyMart預期本財年淨利將成長37.8%，股價應聲大漲9.3%。

(時報資訊)