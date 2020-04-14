中國3月貿易數據優於預期，以及對新冠肺炎疫情大流行的擔憂有所消退，投資人信心大振，周二南韓KOSPI指數收漲1.72%，為1,857.09點，創下一周來最大單日漲幅。外資連續第29日站在賣方，今日小幅賣超韓股147億韓元。散戶大幅賣超4293億韓元，將近來獲利入袋。機構投資人買超4270億韓元。韓元微升0.05%，收在1,217.3兌一美元。南韓周三舉行國會大選，金融市場休市一日。

(時報資訊)