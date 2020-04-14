何妤玟宣布離婚後，首度現身接受聯訪。(翻攝自中時電子報臉書)

何妤玟與邵天成結婚8年，育有2個女兒。(中時資料照片)

43歲女星何妤玟日前無預警宣布和邵天成結束8年婚姻，但未來仍會互相扶持共同養育兩個女兒，稱對方永遠是重要的家人，今（14）她出面接受媒體聯訪，回應婚姻問題。

何妤玟日前宣布離婚。(中時資料照片)

何妤玟今面露笑容現身，恢復單身的她強調心情沒特別受到影響，何妤玟表示，公開後她和前夫都鬆了一口氣，也提到兩人自2018年初開始意識到愛情有改變，去年兩人都在和平協議此事，年初也已辦理離婚手續，兩人都希望能平靜的生活，何妤玟強調，不管未來發生甚麼事，她和前夫都會用愛共同撫養女兒「這點都不會改變」。

對於外界所傳她有公主病，何妤玟也說「我永遠不會是公主，公主永遠是我們家兩位」，強調身為女兒們的母親，希望她們以後到別人家也是公主。至於和先生目前的狀況，何妤玟強調兩人都單身，未來實在不知道，但短時間會以這樣的狀況相處，目前還在磨合調整，「要復合、回復原本夫妻的關係，目前來說比較困難。」

何妤玟透露簽字之前已經分開生活，分床、分房，以後會有自己的空間，生活模式還在調整中，因為被詢問，所以才在跟家人溝通後公開，至於過往綜藝節目的片段再被重提，何妤玟說：「只是做效果，是工作，真實情況並非都如此」。

何妤玟強調，她和前夫感情一直都很甜蜜，哽咽道：「我永遠記得他對我的好」，被問到是否還相信愛情，「我非常相信愛，也值得被愛」。

(中時電子報)