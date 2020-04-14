受新冠病毒疫情影響，台中餐旅業再傳惡耗，繼台中亞緻飯店宣布結束營業後，原訂於今年7月開幕、總投資額超過80億元的台中「李方艾美酒店」14日也宣布將暫緩籌備作業，酒店20餘名員工將從15日起辦理資遣，這也是中部地區第一家因為疫情衝擊，而暫停籌備的國際五星級酒店。

李方艾美酒店前身為金沙百貨大樓1999年7月開幕，其為台中第三高的摩天大樓，頂盛時期頂樓旋轉餐廳還是許多人朝聖之地，後因九二一大地震及台中商圈轉移金沙百貨於2001年結束營業。後曾更名「金沙休閒購物中心」，引進電子賣場、補習班、舞廳；2005年2月26日發生火災造成4人死亡因而荒廢。

幾經易主2013年5月由李方酒店管理集團買下，2014年11月台中市都發局通過皇家酒店集團以變更使用執照方式申請進行內外部的大整修，2015年3月3日動工整建，期間2016年9月梅姬颱風襲台發生鷹架倒塌意外

李方艾美酒店籌備期風波不斷，原訂2017年開幕，2019年底已取得營業執照，一度延宕到2020年7月開幕，內部也早已招募幹部進駐多時，未料仍受疫情衝擊，不得不暫緩籌備，連20多名員工都受到資譴。

位於台中火車站左前方的台中李方艾美店是李方酒店管理集團加盟萬豪國際集團旗下的頂級酒店品牌-艾美酒店，將李方艾美酒店規劃成228間客房及7個餐飲空間、大型宴會廳、健身房、會議廳等。

(中時 )