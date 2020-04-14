新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布實施觀光景點人潮管制，桃園市、新北市先後祭出觀光景點即時影像，讓民眾掌握現場狀況避開人潮。北市府今表示暫不跟進，市議員王鴻薇批評，台北市長柯文哲強調科技化，如此簡單的便民措施卻不做，只會害一線管制人員忙翻。

王鴻薇表示，防疫期間民眾紛紛減少出門，但從清明連假大批民眾出遊的狀況就能發現，大家實在是悶壞了，既然中央要針對觀光景點實施人潮管制，地方政府就應該提供人流資訊，讓民眾出門前可以了解各景點人流狀況。

王鴻薇說，桃園市、新北市都相繼針對重要觀光景點架設即時攝影機，如新北的碧潭、九份、烏來及桃園的大溪、拉拉山等地，並將畫面上傳至網路供民眾參考，北市府應該盡快跟進，避免清明連假各大景區人擠人的亂象再現。

劉奕霆表示，觀光景點即時影像確實可以幫助民眾掌握人潮，不過北市會先著重在中央裁示的觀光景點人流管制，暫時不會跟進設置即時影像。

「不懂他們在想什麼！」王鴻薇痛批，管制人流措施若能配合即時影像，就能讓民眾在出門前或是半路上掌握觀光景點人潮，不用白跑一趟，枉費柯文哲經常強調要科技化，如此簡單的便民措施卻不做，只會讓一線管制人員忙翻。

(中時 )