近日華航因為輸出口罩時，貨櫃上掛著China Airline的布條引起外界討論，認為這樣讓人混淆、使台灣吃虧，因此掀起了改名的討論。交通部長林佳龍表示，在凝聚社會共識前，請華航在機身或內裝多設計一些台灣的意象或元素。同時他也酸國民黨別只會在計時器這種嘴砲有餘的地方下功夫。

這次華航運送口罩引發的「改名風波」，國民黨諷刺「笑你不敢」後，行政院長蘇貞昌也立即指示，華航要在機身加上明顯的台灣標誌，以做出區隔。對此，林佳龍也在臉書上回應，政府雖然持有華航的股份，但華航也是上市公司，改名這等大事，涉及航權和公司經營，必須尊重公司治理，也要對股東負責，不是任何人說了算。目前也已經先提醒華航，在運送貨品時，避免懸掛不必要、易引發誤會、也非貨主願意彰顯的標示。

林佳龍提到，在凝聚社會共識前，已經請華航著手準備在機身上或內裝，多設計一些台灣的意象或元素，讓人可以進一步認識台灣、避免混淆。最後他也酸國民黨，「國民黨別只會在計時器、申請網域這些創意不足、嘴砲有餘的事情下功夫」，而能夠跟我們、以及社會上這麼多願意為台灣努力的人民，一起為台灣的未來努力，思考如何為台灣的健康團結一致，共同為防疫工作盡一份心力。

(中時電子報)