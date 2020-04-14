台中70歲李姓男子近年來偶爾會感覺排尿困難或尿不乾淨，且症狀日前越來越嚴重，已影響他的生活品質，就醫檢查才知李男攝護腺幾乎全被腫瘤占據，且經檢驗腫瘤指數PSA高達360ng／mL，確診為晚期攝護腺癌，所幸經接受「好神刀」放療，幾乎已測不到腫瘤指數。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師吳偉榤指出，攝護腺癌發生原因不明，目前推測致病原因應與年齡、家族史、賀爾蒙或其他化學因素有關，因攝護腺癌早期沒有明顯症狀，直到腫瘤增大壓迫才會出現頻尿、夜尿或排尿困難等情況，若腫瘤轉移至其他重要器官、可能造成生命危險。

「PSA」是篩檢攝護腺癌的重要工具！以李男為例，吳偉榤說，PSA正常值應小於4、但李男檢測結果高達360，經醫療團隊評估後，發現其腫瘤未轉移至其他部位，建議藉由賀爾蒙治療配合好神刀放射治療，他在接受治療後，SPA指數即迅速下降，症狀也明顯改善。

吳偉榤強調，「好神刀」放射治療是以弧形調控影像導航，能更精準、順形的透過影像對位進行放療，減少傷害正常組織，且治療時間只需2至5分鐘；若經標準治療無效者，也可採用去年才獲衛福部核准的「自體免疫樹突細胞治療」。

攝護腺癌素有男性隱形殺手之稱，吳偉榤認為，篩檢率偏低是許多患者錯失診斷良機的主因，建議50歲以上男性應每年接受檢查，若有家族病史者則提前至45歲檢查，才能及早發現並治療。

(中時 )