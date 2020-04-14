據悉，北韓軍方的數架最新型的米格29戰鬥機已部署在前線。最近，北韓空軍的飛行活動達到了平時的2-3倍。北韓在接連進行「新型4件套」導彈挑釁的同時，還進行了活躍的軍事活動，軍隊內外的緊張感正日益高漲。

《朝鮮日報》網站今天報導，南韓軍方相關人士當天透露：「主要部署在平壤附近活動的北韓米格-29戰鬥機，最近被部署到了前線。前方地區的行動也有所增加。」另一位南韓軍方相關人士說：「感覺上，我們應對出擊的次數是平時的2-3倍。」

南韓軍方內外分析認為，北韓這種的行動與所謂「對南韓打擊用新型導彈4件套」開發密切相關。韓國國防安全論壇專業研究委員申宗宇（音）說：「原本部署在平壤周邊的米格29戰鬥機被部署到前線，這是想削弱韓美偵察活動。」美國從北韓預告「聖誕禮物」的去年年底開始，在朝鮮半島上空派出了RC-135S（眼鏡蛇）等特殊偵察機，對北韓展開監視活動。

前一天，北韓官方媒體在報導北韓國務委員金正恩視察「航空軍追擊襲擊機連隊」時，還破例公開了假設米格29戰機等擊落敵方飛機的空對空導彈發射場面。

南韓情報當局相關人士說：「北韓在新冠疫情當時停止了軍事活動，後來才恢復演習，演習密度也隨之提升。這也可能屬於冬季訓練的一部分。」

(中時 )