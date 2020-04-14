聯發科在 2019 年底領先高通(Qualcomm)，率先發表 5G 晶片「天璣 1000」(Dimesity 1000)晶片，引發熱烈討論與期待。在高通發表 Snapdragon 865 處理器之後，兩家廠商的 5G 晶片就得在市場上正面對決，看看誰能獲得更多廠商青睞，以目前情況來看，搭載高通晶片的新機消息仍舊較多，令人不由得替聯發科擔憂了起來。所幸今日傳出包含 OPPO、小米等廠商，都將有新機搭載聯發科的天璣 800 晶片，新機的市場表現值得台灣人好好關注。

聯發科在 2019 年年底宣布，2020 年將會推出鎖定主流市場的天璣 800 晶片，期待能斬獲更大市場。根據近期陸媒報導，有望搭載天璣 800 晶片的新手機已然曝光。新浪微博 @數碼閒聊站 曝光了一張 OPPO 新機 PDKM00 的 Geekbanch 跑分截圖，從內容來看這一款手機搭載的是聯發科天璣 800 5G 晶片，據了解新機名稱可望是 OPPO A92，在中國大陸地區已開放預購。此外，先前已經在印度市場發表的 Redmi Note 9 Pro 系列，《騰訊》報導預計5 月份有機會推出中國大陸市場版本(國行版)，將會與在印度推出的版本(採用高通 Snapdragon 720G 處理器)不同，預計將會改採聯發科的天璣 800 處理器，預計在中國大陸有望以 1500 人民幣左右的價格推出，開啟 5G 手機新戰場。

聯發科天璣 800、華為麒麟 820 晶片、高通 Snapdragon 765G 的 Geekbanch 跑分對決。(摘自新浪微博)

微博 @數碼閒聊站 特地比較了同級晶片天璣 800、麒麟 820 晶片、高通 Snapdragon 765G 在 Geekbanch 跑分軟體中的表現。其中整體來說，麒麟 820 得分最高，天璣 800 則是在單核心跑分輸給高通 Snapdragon 765G，但在多核心項目跑分扳回一城，各擅勝場。

(中時電子報)