藝人秦偉入監第一餐米粉湯配蛋 中監：心情表現平穩 17:042020/04/14 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藝人秦偉在南投地檢署完成報到後，上囚車送台中監獄發監。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 涉性侵多名女子的藝人秦偉，被判刑8年確定，他聲請由南投地檢署代為執行發監，14日送台中監獄執行。台中監獄副典獄長戴明瑋表示，秦偉搭囚車於上午9時45分抵達中監，經配合疫情檢疫後，分配在2人房舍，他心情平穩，與收容人一起用餐，並無異常。 據了解，秦偉抵達中監後，配合疫情做量體溫等檢疫，住進2人房舍，同房獄友是侵占罪犯。戴明瑋指出，秦偉中午與收容人一起用餐，吃米粉湯及蒸蛋等食物，他心情平穩，沒有提出特別要求，並無任何異常。 (中時 ) #秦偉 #心情 #台中 #執行 #監獄 也許您會感興趣 推薦閱讀 藝人秦偉性侵案 判囚8年確定 04:102020/04/10 社會新聞 台鐵台中站電扶梯全往下？原因很現實 07:582020/04/10 日常 秦偉性侵判8年 命理師：他還得罪白龍王要受罰 17:502020/04/10 娛樂 執行署20年追回 5600億夠蓋1條高鐵 04:102020/04/11 地方新聞 A-Lin辦線上音樂會 挑戰現場零觀眾 04:102020/04/12 娛樂新聞 涉性侵遭判刑確定 藝人秦偉本周二於南投入監 07:172020/04/13 社會 台中車站50年前長這樣！網對比現況嘆好慘 18:482020/04/13 日常 政府紓困要加快 再等不到救命錢… 台中百家旅館5月恐掀歇業潮 04:102020/04/14 財經要聞 不想上銬被拍 秦偉性侵入監 一大早走「秘密通道」南投報到 08:582020/04/14 社會 秦偉南投發監報到 即刻轉送台中監獄執行 09:292020/04/14 社會 社會熱門新聞 後備指揮部嘉義後備旅上校副旅長 休假猝死住處 - 社會 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 高屏橋傳出民眾墜落無生命跡象 原因釐清中 - 社會 林益世獲假釋 近日出監 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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