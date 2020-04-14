涉性侵多名女子的藝人秦偉，被判刑8年確定，他聲請由南投地檢署代為執行發監，14日送台中監獄執行。台中監獄副典獄長戴明瑋表示，秦偉搭囚車於上午9時45分抵達中監，經配合疫情檢疫後，分配在2人房舍，他心情平穩，與收容人一起用餐，並無異常。

據了解，秦偉抵達中監後，配合疫情做量體溫等檢疫，住進2人房舍，同房獄友是侵占罪犯。戴明瑋指出，秦偉中午與收容人一起用餐，吃米粉湯及蒸蛋等食物，他心情平穩，沒有提出特別要求，並無任何異常。

(中時 )