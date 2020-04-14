威潤(6465)今(14)日舉辦法人說明會，在新冠肺炎疫情衝擊下，董事長湯潤闊坦言，第二季北美市場確實會受到影響，但預計到第三季車用的3G轉4G潮將會開始發酵，且會橫跨明年一整年，加上新品的效應，以及日本市場的長期耕耘，對於自家營運還是很有信心。

威潤根深日本市場9年，創造出不可多得的品牌優勢，現在日本前三大電信商都是威潤日本非常重要的合作夥伴，在日本市場累計相當的口碑和研發實力，現階段儘管日本受到新冠肺炎疫情衝擊，威潤也未停下腳步，持續接觸潛在客戶，日前更以實際行動提供口罩，盼與當地客戶建立深厚的友誼。威潤自2018年底有承接T-Box(車聯網通訊盒)專案，成功接觸日本龍頭車廠TOYOTA，一舉跨足車用前裝市場，這經驗對威潤來說真的很重要，這也成為威潤揮軍日本車用Tier1的敲門磚，由於日本車廠針對出貨不同市場的產品必須有不同的克製和調整，當該Tier1無法自行滿足所有不同市場規格時，就會有一些專案釋出，這就是威潤的機會，日本Tier1大致分為兩區塊，最大的就是以汽車業龍頭TOYOTA為首，占比逾7成，接觸客戶包括HONDA、MAZDA、SUZUKI、SUBARU、HINO、DAIHATSU等一線品牌，也該Tier1就是威潤積極爭取的，目前雙方也持續洽談中。

全球遭到新冠肺炎疫情轟炸，湯潤闊坦言，疫情確實會對第二季營運造成影響，目前威潤北美占比營收高達50%，在美國封州、封城的關係下，第二季營收相對保守，但預計下半年開始，包括北美3G轉4G的換機潮、視訊車載市場等新產品的加入，訂單也會逐漸回來，對於下半年在北美市場還是很機會，還是看好北美市場下半年到明年的發揮，商機將會橫跨明年一整年。

湯潤闊表示，威潤四大核心競爭力包括強大的研發、客製化的解決方案、優異的產品組合以及高品質的市場口碑，根據統計，威潤產品的返修率低於0.2%，且經過過去約3年的轉型，相關效應已經在營運結構反映，有鑑於歐洲市場競爭進入紅海，價格急速滑落，單價由美金90元一路滑落到每斤30元，且通訊到2025年都還是2G， 所以威潤將劍射向高門檻的美日市場，2019年不僅營收提升，毛利率也在2019年回到40%大關，威潤近3年北美的營收快速成長，一路從2017年的21.8%、2018年的32.8%，一直到2019年48.3%，且目前4G產品營收比重到達31.5%。

(時報資訊)