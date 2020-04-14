華碩(2357)板卡2Q受惠Intel新品助攻，營收可望添成長動能。在新冠肺炎疫情衝擊下，板卡廠商首季營收相對穩定，主要因通路仍有庫存因應，3月復工率也逐步拉升。主機板、顯示卡及NB產品皆可望受惠新品推出。

華碩(2357)今日宣布推出七款全新GeForce GTX 1650 GDDR6系列顯示卡，包括ROG Strix、ASUS TUF Gaming與Phoenix三大系列，其全面升級至GDDR6記憶體，不僅較前一代大幅提升逾50%記憶體頻寬，更以風馳電擎速度，讓NVIDIA Turing架構的強大繪圖效能發揮至極，完美演繹細膩入微的影像畫面與電光石火的動態特效，並配備全自動製程的電路板與優異散熱裝置等絕佳特點，提供卓越出眾的散熱效能與可靠度，讓玩家盡情暢玩1080P高解析度的3A遊戲大作。

華碩對今年來自電競需求的增長仍抱持正面看法，除了預期CPU的供貨將逐步改善、將有利帶動電競PC及板卡產品出貨外，沒有礦卡待去化的負面影響，及電競手機市場需求的增長等，預期都將為其營運動能帶來利多，同時針對電競筆電亦設下續以兩位數增長的積極目標。

華碩預估，今年第一季的板卡出貨僅將減少5％，第二季因歐、美板卡市場進入淡季，疫情對出貨的影響亦將不明顯。不過台系板卡廠則仍將在下半年的板卡進入下一個新產品周期前，持續針對主力市場加大銷售力道。

(時報資訊)