台郡(6269)因台灣有廠區，第1季營運未受大陸地區因新冠肺炎疫情太多衝擊，單季合併營收為46.02億元，年成長6.04%，美系外資認為，高階天線軟板可望改善台郡產品組合，且台郡可以持續利用強大的營運效率提高市佔率，給予台郡「建議買進」評等，目標價132元，台郡今天股價收高，站上百元關卡。

儘管第1季大陸地區因新冠肺炎疫情延後復工，台郡因近幾年積極擴建高雄廠區，且昆山廠一直維持營運，讓台郡可以透過兩岸產能調配支應客戶需求，降低新冠肺炎疫情對營運的影響，3月更因供應鏈全面復工拉貨，單月合併營收回升到21.45億元，月增87.83%，年成長46.5%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收為46.02億元，年增6.04%。

全球新冠肺炎疫情延燒，尤其是歐美地區疫情持續蔓延，衝擊到蘋果iPhone手機銷售，美系外資在最新報告中指出，台郡長期以來專注在高端智慧型手機市場，雖然今年手機收入將下滑，但預期台郡可以持續利用強大的營運效率提高市佔率，我們認為台郡逐步增加LCP是明智的做法，因為其規模較小且缺乏LCP經驗，可能會帶來一些量產挑戰，而今年上半年IT產品中的MPI將成為營運的驅動力，高階天線軟板可望改善台郡產品組合，給予台郡「建議買進」評等，目標價132元。

看好台郡前景，今天外資也由賣轉買，買超台郡601張，激勵台郡股價重回百元。

(時報資訊)