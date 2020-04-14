美國的新冠肺炎疫情似乎出現到頂跡象，包括疫情最嚴重的紐約州在內等十個州宣布將開始研擬重啟經濟與開放學校的協同計畫，以及中國3月貿易數據優於市場預期，受此激勵，周二香港恆生指數收漲0.56%，為24435.40點，創下逾一個月新高。國企股(H股)收漲0.37%，為9847.47點。長實漲3.8%，領漲藍籌股。瑞聲收跌3.2%，在藍籌股中表現最差。金價改寫逾7年新高，黃金股大漲。中資券商股與線上教育股亦表現強勢。

(時報資訊)