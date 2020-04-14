《港股》陸貿易數據報喜 恆指收漲0.56％ 16:482020/04/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國的新冠肺炎疫情似乎出現到頂跡象，包括疫情最嚴重的紐約州在內等十個州宣布將開始研擬重啟經濟與開放學校的協同計畫，以及中國3月貿易數據優於市場預期，受此激勵，周二香港恆生指數收漲0.56%，為24435.40點，創下逾一個月新高。國企股(H股)收漲0.37%，為9847.47點。長實漲3.8%，領漲藍籌股。瑞聲收跌3.2%，在藍籌股中表現最差。金價改寫逾7年新高，黃金股大漲。中資券商股與線上教育股亦表現強勢。 (時報資訊) #收漲 #貿易 #數據 #藍籌股 #新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 無薪假人數 近八年新高 許銘春：應做最壞打算 04:092020/04/10 財經要聞 首季拍賣移轉 六年同期新高 04:102020/04/10 產業．科技 受惠復工 眾達3月營收同期新高 04:102020/04/10 證券．權證 力成Q1營收靚 Q2續攻高 04:102020/04/10 證券．權證 敦泰3月營收 創近兩年單月新高 04:102020/04/10 證券．權證 《鋼鐵股》沛波3月營收登9個月新高 Q2續樂觀 08:012020/04/10 財經 《業績-百貨》全家3月營收創同月新高 後面還有好戲 08:192020/04/10 財經 第四季國內固定資產增購41.3％ 創歷年單季新高 09:412020/04/10 財經 沛波3月營收2.99億元 年增逾18％ 攀9個月新高 10:212020/04/10 財經 亞德客-KY3月合併營收創單月新高 今股價漲 10:422020/04/10 財經 財經熱門新聞 最優秀主權基金也栽筋斗！ 老謝揭台積電重摔內幕 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 元大原油正2下市豁免？ 金管會本周公布門檻 - 財經 - 工商 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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