立法院紓困預算協商因「發現金」談不攏而告破局，日前也提出在排富條款下政府應發放消費券，以刺激經濟的商業總會理事長賴正鎰直言，現在不管是企業還是勞工都處在「要有飯吃」的經濟壓力，金援是最有效的方法，大家要有飯吃，才有活下去的機會。

因疫情重創民生消費，商總建議，為達到有效刺激消費，對個人年所得在100萬以下的民眾發放消費券，每人每月至少5千元。賴正鎰指出，5千元的消費券除可讓年所得在100萬以下的人生活有所貼補，也多少可以增加業者的營收。

但政府不願意發消費券或現金的理由，一是擔心民眾將錢存起來不消費，二是認為馬政府時代發消費券並無助於就業且也沒發現金。商總副理事長許舒博直呼：「青吃都嘸夠，擱有通曝乾？（生吃都不夠，還想曬乾？）」

許舒博說，誰會存消費券？現在很多人是沒錢消費，或是不敢消費，在這樣的情況下，政府推出的抵用券根本不實在，直接發如同現金的消費券，對民眾、對生意人才有實質的幫助，「不要因為以前政府（馬政府）做過，就想不做。」

賴正鎰也說，在疫情下大家每天面對的是「要有飯吃」的經濟壓力，有飯吃大家才有活下去的機會，在有排富條款下，對年收入在百萬以下的人發放5千元的消費券，不但可以幫助紓解生活壓力，也能刺激消費，業者也可多少增加營收，大家共同渡過難關。

(工商 )