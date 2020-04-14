為擺脫衛廚浴價格競爭紅海市場，和成(1810)近幾年積極朝高階「精密陶瓷」市場發展；和成指出，已推出全瓷牙冠、健康馬桶等生醫陶瓷；軍用防彈陶瓷、防彈板等結構陶瓷；及碳纖輪圈等車材陶瓷。相關產品從去年底至今年會陸續推出。

和成統計，精密陶瓷相關產品，已占集團營收比重達12％。

防彈陶瓷、防彈板等結構陶瓷，市和成最早投入的精密陶瓷事業體；和成指出，過去透過陶瓷片的置入，開發出電腦周邊設備零件的生產，投入雲豹、雄風飛彈等防彈陶片等國防工業零件的創新，目前每年都有固定的訂單。

受到東南亞、中國大陸低價產品競爭，和成為擺脫價格紅海搶占市場，多年前就已朝長照輔具系統、高值化產品生產。其中，銀髮族用的免治馬桶座；可驗尿、糞便潛血／尿液潛血的健康馬桶等產品都已上市。 看好台灣全瓷牙冠市場潛力，和成指出，集團2013年就開始投入研發，2017年正式取得衛福醫療許可字號，去年底推出，目前多和牙醫師與牙技師合作。

和成表示，除台灣市場外，精密陶瓷牙材也將推廣到東南亞、亞太地區市場。

至於和成的碳纖維輪胎圈、輪框及輪幅等產品，已通過車測中心多項測試，並送相關輪胎廠及汽車零件廠進行產品認證；和成指出，目前這類車材產品，主要客戶還是以小眾市場為主，以改裝車、特殊車輛為客戶群。

和成指出，集團研發生產的各類「精密陶瓷」產品，已陸續問世；不過，現在的產能還處於小量，未來希望能持續精進生產線，提高到量產階段，創造更大的營占比例。

在毛利較高的精密陶瓷產品比例提升下，和成2019年的營業毛利率25.13%，已比前提提升1.28個百分點。去年的稅後淨利4791萬元，已扭轉前年的虧損。

(工商 )