品園自助餐在用餐區增設壓克力隔板、點餐區加裝透明塑膠布，讓顧客安心上門點餐、用餐。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌14日訪視苗栗市品園自助餐，肯定業者主動落實防疫工作。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府衛生局宣導及輔導餐飲業者落實防疫作為，苗栗市自助餐店超前部署，增設隔板、加裝保護蓋，並規畫等候區及排隊間距、在門口測量體溫、酒精消毒手部等，讓顧客安心點餐、用餐，生意不受影響。14日苗栗縣長徐耀昌前往視察，對業者主動配合防疫作為表達高度肯定。

苗栗市品園自助餐開店超過40年，中午總見大批用餐人潮，因應新冠肺炎疫情，品園自助餐早已進行防疫整備工作，在用餐區裝設壓克力隔板，顧客自行夾取配菜的食材區，不僅裝上一層透明塑膠布也改由店員服務，並在點餐動線標示記號，讓排隊顧客保持好社交距離，門口則設有水槽、洗手乳，安排體溫測量與酒精手部消毒，才能入內點餐。

品園自助餐創辦人湯錦梅說，店內選用新鮮食材並把關安全衛生，定期消毒環境外，也要求員工、客人配戴口罩，配合縣府衛生局指導完善防疫工作，許多顧客仍願意上門。

14日徐耀昌與縣議員余文忠、衛生局長張蕊仙等人到自助餐訪視，對業者主動落實防疫作為給予高度肯定。徐耀昌提醒，民眾養成衛生習慣，保持社交距離外，用餐時避免交談，保護自己也保護他人。衛生局鼓勵外帶或外送，並將持續加強宣導及輔導餐飲業者落實防疫作為，讓民眾安心購買、用餐。

(中時 )