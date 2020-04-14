台灣捐贈第一批1000萬片援外口罩陸續送抵歐美，歐盟一邊感謝台灣，也一邊感謝載運口罩的China Airlines（華航）。然而，國內卻掀起「China Airlines」易導致被誤認為捐贈來自於中國的爭議。

交通部長林佳龍表示對華航改名持開放態度，行政院長蘇貞昌今天則表示他昨天已經要求交通部告知華航，以後運送物資的時候，上面有我們的國旗，有「TAIWAN CAN HELP」。

蘇貞昌表示，現在已要求華航再送口罩給其他國家時，除了有國旗、「Taiwan Can Help」外，「麥擱旁邊China airlines，華航不要湊熱鬧」，他昨天已指示交通部要求華航改善，而華航董事長也允諾馬上交代，以後機身的彩繪也不用把「China」的字樣弄得那麼大。

對此，作家洛杉基表示，他先向大陸的「中國國際航空公司」（Air China）道賀，竟然不花一毛錢就能得到「正名」的機會，平白撿到十億美金以上價值的金品牌！以後用（China Airlines）就可以名正言順、理直氣壯，不怕「台灣航空」來雀佔鳩巢了！

網友也說，先把國號給改了，其他的就小兒科了，專搞這些小鼻子小眼睛的事，真是沒出息！

(中時電子報)