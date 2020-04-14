民進黨全國黨代表、地方黨部主委等黨職改選，6日發布選舉公告，13日至17日受理登記，5月24日投票。而北市黨部主委一戰，由獲得「海國會」前北市黨部主委黃承國支持的前北市議員王孝維，對上綠委何志偉母親、「綠色友誼連線」前立委薛凌，而目前僅王孝維領表，並將於15日上午10時前往登記。

「效率台北、黨務維新！」王孝維發出新聞稿表示，他將於15日（農曆3月23日媽祖生日）上午10時，由市議會黨團總召張茂楠，帶領多位黨籍議員陪同下，親至市黨部辦理登記；他曾任3屆北市議員、4屆民主進步黨中執委，熟悉地方基層，此次參選主委將以推出最優秀台北市長人選為首要目標。

陳正德表示，目前完成領表僅王孝維1人，已於13日領取，並將在15日上午10時來登記，薛凌陣營目前則還沒有人來領表登記；黨代表則每天時不時就有人來領表登記，17日下午5時則是最後登記時間。

「功成不敢講，但我要身退了！」陳正德坦言，有人要選、要做主委很好，這任主委的任期只到2022地方選舉初選，所以任內比較沒有選舉，而他已經2020輔選完畢，就沒有要續任了。

(中時 )