高雄三民區豐裕里里長謝錫元上任1年多來，每天不厭其煩的巡視里內環境整潔，更將自身既有的創作元素帶到里內，用繪畫及藝術裝置將社區環境美化，原先遭民眾堆置垃圾的地點，因為謝錫元透過牆壁彩繪並新增可愛的貓型立牌，讓民眾不再亂丟垃圾，達到環境整潔的效果。

謝錫元本是插畫創作家，當上里長後，想到將自己的藝術專長融合到社區內，豐裕里的三角公園原本樸素無華，謝錫元便動手彩繪牆磚，許多民眾看到後也加入彩繪行列，讓公園看起來更活潑生動，煥然一新的三角公園，也讓更多家長願意帶孩子們到公園走走。

除此之外，謝錫元自行創作貓型立牌擺置里內各處，除了讓豐裕里看起來更加美觀外，原先公車站旁常被里民堆置垃圾，因為擺放可愛的貓型立牌，讓民眾捨不得亂丟垃圾，破壞如此美觀的場景，意外達到環境整潔的效果，未來還會有新的藝術創作，持續在里內擺設。

謝錫元表示，當初只是想將自己繪畫及創作的元素融合在里內，沒想到獲得熱烈迴響。以前跟里民苦口婆心勸導垃圾不落地的觀念都沒用，最後竟然是用貓型立牌成功解決民眾在公車站亂丟垃圾的問題，他也相當驚訝，未來會繼續美化社區，讓豐裕里成為藝術天堂。

對於環境的改善，長期居住在豐裕里的民眾感觸極深，里民周松男表示，社區環境真的改善很多，全都是因為他們有一個「雞婆里長」，不只會動口還親自行動，除了環境變整潔，里長親自設計的藝術創作，也把社區改造的跟別人不一樣，相當感謝里長為社區努力付出。

(中時 )