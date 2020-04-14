旺旺集團捐給台中市3萬多瓶「水神抗菌液」，台中市府發放給29個區公所，強化第一線防疫陣容。（陳淑芬攝）

旺旺集團捐給台中市3萬多瓶「水神抗菌液」，台中市府發放給29個區公所，強化第一線防疫陣容。（陳淑芬攝）

旺旺集團繼捐借台中市多部「水神生成機」，提供防疫消毒的微酸性電解次氯酸水，再加碼捐贈「水神抗菌液」3萬多瓶，14日發放給全市29個區公所，做為基層防疫使用。台中市府民政局長吳世瑋表示，感謝旺旺集團自新冠肺炎疫情以來，積極投入基層防疫工作，協助第一線人員共同抗疫。

旺旺集團自疫情發生以來，已捐借台中市多部「水神生成機」，提供具有抗菌及清潔功用的微酸性電解次氯酸水，這次並再加碼捐贈3萬2400瓶「水神抗菌液」。

台中市民政局長吳世瑋指出，這批3萬多瓶「水神抗菌液」14日在設於中區的倉庫，發放給全市29個區公所，由區公所發給各里辦公室，提供給第一線防疫工作使用，包括關心居家檢疫、推動防疫等鄰里長，他代表台中市府感謝旺旺集團免費提供防疫消毒物資，與中市共抗疫情。

台中市民政局專門委員賴森林則指出，台中市各區公所將依各里人口數各發放38瓶至68瓶不等，旺旺集團協助台中市防堵新冠肺炎疫情，免費捐助「水神抗菌液」對防疫工作貢獻很大，希望各企業團體也能響應，加入防疫行列。

台中市西屯區區長陳寶雲表示，西屯區是全台中市居家檢疫人數最多的區，旺旺集團捐借「水神生成機」及捐送「水神抗菌液」等義行，各里長都很高興及感激，對西屯區防疫工作發揮很大的助益。

目前疫情仍持續延燒，領用「水神抗菌液」民眾對旺旺集團關心防疫都一再表達謝意。王文興、楊旗榮等人指出，防疫工作必須由基層一點一滴地累積推動，旺旺集團提供環境等消毒等防疫物資，讓民眾在疫情期間更為安心。

台中市民政局強調，「水神抗菌液」提供防疫環境消毒使用，將要求各里辦公室在瓶身加強張貼使用方法及注意事項，使用時只要均勻噴灑在物體表面，待其自然乾燥，即可發揮抗菌及清潔功能，並提醒置放在陰涼、不透光處，避免置於日光直射或高溫環境。

(中時 )