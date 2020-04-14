新冠肺炎疫情持續延燒，傳出部分事業單位憂心醫護人員此時入廠輔導，恐怕會把病毒帶進來，但中國醫藥大學附設醫院職業醫學及家庭醫學專科醫師劉秋松俵示，說醫護人員都有做好管控措施，應該是誤解，他建議保全、超商等會接觸不特定多數民眾的行業，除了應配戴口罩、勤洗手外，如果有感冒症狀就建議不要來上班。

今年起100人至199人企業也要辦理「醫護人員臨場服務」，勞動部職安署組長張國明表示，截至昨天為止已有396家事業單位申請中小企業臨場健康服務補助計畫、已核定有127家、250萬元，透過醫護人員入廠加強勞工健康監測、照顧及心理支持等。

張國明指出，針對100人至199人事業單位今年新納入「臨場健康服務」範圍內，今年都是宣導期，如果未遵循會要求以限期改善、並提供相關計畫補助，預計明年起才會針對高風險產業等來執法，依職安法可處3萬至15萬元。

(中時 )