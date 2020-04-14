第一支影片為麻油虱目魚。（布袋鎮農會提供／張毓翎嘉義傳真）

第二支影片為涼拌苦瓜。（布袋鎮農會提供／張毓翎嘉義傳真）

第三支影片為紅麴白蝦。（布袋鎮農會提供／張毓翎嘉義傳真）

第四支影片為菜脯雞湯。（布袋鎮農會提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮農會響應中央推動「每月15食物日」運動，推出另類行銷活動，於每月15日將在農會臉書粉絲專頁上架一支全新料理影片，除宣傳當季優質產品，也邀請台灣養生創意美食發展協會理事長余沛葒以在地盛產的水晶苦瓜、老菜脯及白蝦等設計食譜，並與農會一級主管共同拍攝，親自教導民眾如何輕鬆做出簡單又健康的料理。

首支料理影片於15日上線，由布袋鎮農會總幹事林瑞蓬運用布袋出產的虱目魚進行麻油料理，平時不常下廚的林瑞蓬笑說，他唯一拿手好菜是蛋炒飯，為了讓影片不NG，事前特別磨練一下廚藝才上陣；第2支料理影片為適合夏天消暑的涼拌苦瓜，選用在地小農生產的水晶苦瓜，搭配上縣內當季的梅子入菜。

林瑞蓬表示，受到疫情影響，不少農政單位皆取消相關推廣活動，減少群聚感染風險，顧及防疫安全，同仁腦力激盪，設計「布農灶咖–布一樣廚房」一套系列單元，運用在地食材做出簡易料理，展現「吃在地、食當季」的飲食觀念，此計畫更獲得農委會的同意，納入農會今年度的幸福農村推動計畫中。

這項計畫從規畫、提供拍攝場地到剪輯影片等都不假他人之手，幾乎由推廣部人員一手包辦；農會指出，布袋特有的水晶苦瓜甜度高，廣受北部飯店、餐飲業者喜愛，今年因新冠肺炎疫情，訂貨量不如以往，希望藉由料理影片，讓民眾在疫情期間，更注重個人健康飲食，並支持國產農產品。

(中時 )