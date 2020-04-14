行政院下午舉行紓困振興方案「挺農民、度難關」記者會，農委會主委陳吉仲自豪表示，這次紓困農民受惠達50萬人，以明天上路的肥料實名制補助而言，或許各位覺得20元沒什麼，若一次訂10包就可以省下200元， 在鄉下可以買4個便當，對農民是一大福音。

陳吉仲也說，這次紓困政策，都是跟農漁民具體討論，也跟業者討論過，除花卉外，所有案例及產品恢復到疫前水準，像是過年期間因疫情大陸封城，台灣鳳梨釋迦無法出口，價格跌到成本價，蘇揆指示處理後，處理完的價格上漲30多元，比去年價格高，今年外銷量1萬3000公噸。

他表示，農委會第一波紓困有按35.57億，目前已執行4.67億，約13％，下周會執行20％，5、6月就會執行完閉。現已有700農漁民貸款超過30億的貸款，平均在5個工作天完成。新申貸只要3個證，身份證申請書及計畫書即可。

此外，陳吉仲也說，到目前止台灣進出口農產品順暢，出口到上周272億元，去年同期290億元，出口只減少18億元，其中對岸減少24億元，對其他國家增加6億元，本來中國是台灣最大出口國，占25％左右，這次日本反變成最大貿易出口國，進口商部今年同期跟去年同期相較只減少6億元，對台灣影響算小。

(中時 )