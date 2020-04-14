儘管石油輸出國組織（OPEC）及其盟國同意5月起 每日減產 970 萬桶，創下史上最大減產行動，但油市並未給予掌聲，周二盤中續跌2.5%，眼看2字頭又快失守。對此，分析師表示，OPEC減產協議來得太遲、幅度也不夠，無法解決市場需求下滑和供給過剩等問題。

高盛分析師Damien Courvalin指出，多數非OPEC產油國難以執行減產，最後反映出的自願減產規模都不夠多，對於4月、5月每日需求暴減1900萬桶，只削減千萬桶根本杯水車薪。他認為，OPEC減產協議來得太晚也太少，預期未來幾周油價可能會持續下探，紐約原油預估短線會看到20美元。

美國總統川普13日推文表示，「石油輸出國組織和其盟國（OPEC+）想要減產的規模是每日2000萬桶，並非一般報導的1千萬桶。若減產規模接近2千萬桶，疫情過後恢復經濟活動，能源產業復甦的速度會比現在更快。」

OPEC宣布減產協議同意5月與6月每日減產970萬桶，約疫情爆發前全球供應量的10％。美國能源署EIA公布，美7大頁岩油產量5月預計每日減少18.3萬桶 ，來到每日852.6萬桶。

紐約原油周一下跌1.5%，收在22.41美元；布蘭特原油小漲0.8%，收在31.74美元。截至台北時間14日17點10分，紐約油價下跌2.5%，暫報21.85美元。

(中時電子報)