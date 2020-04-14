何妤玟出道30幾年，經常在談話性節目分享婚姻生活，近期驚傳已離婚，在今(14)日接受媒體聯訪看起來輕鬆許多，也淡定地表示會和前夫邵天成共同扶養2個女兒，更說自己會繼續堅強和獨立；而據悉，當年何妤玟被求婚時就出現戒指掉地上的插曲，從邵天成的反應疑似就能看出婚姻會走向離婚的端倪。

8年前何妤玟聊到自己原本是個「不婚族」，但認識邵天成半年後就決定公證結婚，儘管兩人生活步調不同，但她也努力改變適應。其中她聊到求婚一事，卻能從小細節看出「離婚前兆」，第一次邵天成在廚房浪漫求婚時，打開盒子當下婚戒掉到地上，但他只默默地說「啊！婚戒掉了！」；後來邵天成在峇里島精心策畫後，才求婚成功。

何妤玟提到離婚後和前夫邵天成還是以小孩為主，受訪時她也稱讚前夫現在做的比之前好很多，而兩人從婚後財務一直分開，不會有經濟上的問題；此外聊到感情狀況，她說彼此目前都是單身，未來的事都很難說。

(中時電子報)