陳男（左）控訴長期在外工作，老母親也識字不多，根本不知家中遭到查封。（許家寧攝）

前台大法律教授陳志龍指出陳母字跡明顯不同。（許家寧攝）

陳志龍指出查封筆錄載明現場貼封條，但相關照片卻沒有看到。（許家寧翻攝）

證據法權威陳志龍教授，今陪同陳男母子到執行署聲請停止點交。（許家寧攝）

基隆43歲男子陳青旭4年前因積欠1萬8000元交通違規罰單，三層樓祖厝遭執行署查封、法拍135萬元，被迫四月底搬離，讓母子聲淚控訴，前台大法律系教授陳志龍發現從公文遞送、查封過程充滿瑕疵，還有違法之嫌，今遞狀聲請停止點交，希望執行署撤銷、改正處分。

陳男控訴，他長期在外工作，加上7旬的母親識字不多，一月下旬返家過年時，有買主登門看屋，才驚覺房子遭到法拍，詢問執行署基隆辦公室，卻回應已寄了11次雙掛號催繳通知，查封後請人鑑價，今年一月已和第三拍標得買家辦好產權過戶。

證據法權威陳志龍調閱相關卷證，發現執行署送達證書內載明陳母拒決受領郵件，痛批「既然是拒絕受領，怎麼能叫合法送達﹖」且執行官未通知鄰里長，就找來鎖匠逕自進屋查封，查封筆錄裡記載「現場貼封條」，但他翻遍資料，就是找不到有貼有封條照片。

陳志龍說，基隆監理站堅持查封陳男位於基隆車站附近市值250萬元的房產，但執行署前年查封時應該會看到家中新購的冰箱、電視等家電，拍賣價值應高於2萬元，明明可以先查封動產，或約談當事人分期付款，卻為了1萬8000的罰單，還先花10多萬元鑑價。

此外，陳男今年初還有更換冷氣及電表，代表他完全不知家中被查封，難道「家裡被查封了，還會添購新家具？」而且執行署稱送達證書合法送達，上面還有陳母的簽名，但筆跡明顯與陳母不同，「這裡頭很多奇怪的東西，一堆小動作。」

台灣是北韓嗎﹖陳志龍說，他與陳青旭母子不認識，看到報導後，覺得執行過程非常可惡，在台大任教30年，傳授學生守法、講究證據、執法有人性，不是想怎樣做就怎麼做，呼籲執行署趕快撤銷、改正，不要走到公務員濫權、國賠等兩敗俱傷地步。

(中時 )