司法院為使我國刑事訴訟法中，精神障礙或心神喪失相關規定更完善，能與《兩公約》及《身心障礙者權利公約》接軌，日前召開「刑事程序制度研議委員會」第40次會議，由祕書長林輝煌主持，邀集審、檢、辯、學各方代表，共同研議修法方向。

本次會議針對刑訴法第294條、第465條及467條有關就審能力及受刑能力部分研議，因與會委員對相關要件及實務適用可行性有疑問，遂邀請衛生福利部、精神鑑定醫師代表參與討論。

針對第294條「停止審判」要件部分，草案初稿所載「身心障礙」一詞，究竟要明確定義、刪除或委諸實務發展，會中意見不一；另初稿所定「不解訴訟行為意義或欠缺依其理解而為訴訟行為之能力」，有委員建議精簡為「無訴訟能力」，但醫師代表認為，原文較有利鑑定實務依循。

另就第465、467條「停止執行」事由部分，草案條文中提及「精神或其他心智障礙」用語，衛福部代表建議修正為「有客觀事實足認其身心狀況」；另有委員主張不得對身心障礙者執行死刑，部分與會者對此持保留態度，暫無定論。

(中時 )