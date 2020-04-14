高雄市政府極力推動雙語教育計劃，全市目前已經有24所學校正在推行，為吸引更多優秀外籍老師，高市教育局14日與文藻外語大學簽署雙方合作備忘錄，共同提升高雄市雙語教育的實力，同時藉由培訓認證方式等多元聘僱管道，招募與開拓優秀外籍教師來高雄任教。

根據教育部規定，來台授課的外師，必須持有原國籍的教師工作證，而持有工作證的老師，大多都希望留在母國任教；以亞洲地區來說，台灣在薪資上又少於中國、新加坡等地，引發國內師資不足的問題，導致外藉教師聘請不易。

高雄市教育局與文藻外語大學簽署合作備忘錄，雙方合力推動高雄雙語教育實施、舉行外籍雙語師資招募與認證、開設外籍雙語師資培訓課程，有助於開拓多元外籍師資聘僱管道，並吸引更多外藉優秀師資，加入高雄雙語教育行列，解決外藉師資不足的問題。

文藻外語大學校長陳美華表示，文藻有超過50年以上豐富的雙語教學經驗，尤其培育英語人才無計其數，與教育局合作能達資源整合的效果，文藻是教育部指定的全國雙語教學中心，未來雙方合作也能整合全國師資，協助高雄市推動雙語教育，提升學子國際競爭力，以達到雙贏。

教育局長吳榕峯表示，除了與文藻簽署合作計畫，也持續開拓多元管道聘僱外籍教師，逐年增設雙語課程學校，擴辦多元主題雙語營隊，落實雙語教學輔導訪視機制，也加強與海外大學連結、推動英語行動車計畫，提供高雄學子最佳的雙語教學環境。

吳榕峯說，在雙語課程規劃中，高雄市教育局鼓勵國中小依學校發展特色與教學需求，提出英語融入各領域課程的計畫；並不限定是英語課，是在特定年級安排外籍教師在非英語課程，如藝術、健體、生活、彈性學習課程等領域，進行英語授課，從中融入生活情境聽說語言，非訴諸文字考試，讓學生能學得自然、樂在其中。

(中時 )